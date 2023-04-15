Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Баранья
  5. Шиклошский яраш
  6. Квартиры

Купить квартиру в Шиклошский яраш, Венгрия

Харкань
5
Шиклош
4
Виллань
2
Квартира В архив
Очистить
11 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 50,096
Квартира 2 комнатыв Шиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 42,144
Квартира 3 комнатыв Виллань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Виллань, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 177,059
Квартира 2 комнатыв Виллань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Виллань, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 69 м²
€ 157,710
Квартира 2 комнатыв Шиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 44,397
Квартира 2 комнатыв Харкань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Харкань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 37,082
Квартира 1 комнатав Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 52,985
Квартира 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 79,253
Квартира 2 комнатыв Шиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 31,542
Квартира 3 комнатыв Харкань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 50,891
Квартира 3 ванныхв Харкань, Венгрия
Квартира 3 ванных
Харкань, Венгрия
3 ванных комнат 210 м²
€ 83,882
Таунхаус в центре Харкани на продажу:- в 200 метрах от ванны, в тихом месте, в тупике- 210 н…

Параметры недвижимости в Шиклошский яраш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти