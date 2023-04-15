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Купить недвижимость в Шиклошский яраш, Венгрия

Харкань
34
Шиклош
28
Виллань
5
80 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 66,000
Дом 5 комнатв Виллань, Венгрия
Дом 5 комнат
Виллань, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 42,409
Дом 2 комнатыв Palkonya, Венгрия
Дом 2 комнаты
Palkonya, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 29,687
Квартира 1 комнатав Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 50,096
Квартира 2 комнатыв Шиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 42,144
Квартира 3 комнатыв Виллань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Виллань, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 177,059
Квартира 2 комнатыв Виллань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Виллань, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 69 м²
€ 157,710
Дом 2 комнатыв Харкань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Харкань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 39,494
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 52,747
Дом 2 комнатыв Palkonya, Венгрия
Дом 2 комнаты
Palkonya, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 26,241
Дом 3 комнатыв Вокань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вокань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 42,383
Дом 4 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиклош, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 121,662
Дом 5 комнатв Харкань, Венгрия
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 123,252
Дом 4 комнатыв Illocska, Венгрия
Дом 4 комнаты
Illocska, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 33,132
Квартира 2 комнатыв Шиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 44,397
Дом 5 комнатв Беременд, Венгрия
Дом 5 комнат
Беременд, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 79,253
Дом 5 комнатв Харкань, Венгрия
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 108 м²
€ 134,915
Дом 3 комнатыв Харкань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 52,482
Дом 5 комнатв Виллань, Венгрия
Дом 5 комнат
Виллань, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 33,132
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 121,662
Дом 2 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 9,277
Квартира 2 комнатыв Харкань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Харкань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 37,082
Дом 6 комнатв Харкань, Венгрия
Дом 6 комнат
Харкань, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 168,312
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 145,756
Дом 4 комнатыв Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 70,214
Дом 5 комнатв Palkonya, Венгрия
Дом 5 комнат
Palkonya, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 141,409
Дом 3 комнатыв Вокань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вокань, Венгрия
3 Количество комнат 80 м²
€ 15,638
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 39,494
Дом 4 комнатыв Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 42,333
Дом 1 комнатав Шиклош, Венгрия
Дом 1 комната
Шиклош, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 69,976

Параметры недвижимости в Шиклошский яраш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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