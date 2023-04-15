Купить недвижимость в Шиклошский яраш, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Баранья
Шиклошский яраш
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80 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 66,000
Дом 5 комнат
Виллань, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 42,409
Дом 2 комнаты
Palkonya, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 29,687
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
€ 50,096
Квартира 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 42,144
Квартира 3 комнаты
Виллань, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 177,059
Квартира 2 комнаты
Виллань, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
69 м²
€ 157,710
Дом 2 комнаты
Харкань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 39,494
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 52,747
Дом 2 комнаты
Palkonya, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 26,241
Дом 3 комнаты
Вокань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 42,383
Дом 4 комнаты
Шиклош, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 121,662
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 123,252
Дом 4 комнаты
Illocska, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 33,132
Квартира 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 44,397
Дом 5 комнат
Беременд, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 79,253
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
108 м²
€ 134,915
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 52,482
Дом 5 комнат
Виллань, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 33,132
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 121,662
Дом 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 9,277
Квартира 2 комнаты
Харкань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 37,082
Дом 6 комнат
Харкань, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
€ 168,312
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 145,756
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 70,214
Дом 5 комнат
Palkonya, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 141,409
Дом 3 комнаты
Вокань, Венгрия
3 Количество комнат
80 м²
€ 15,638
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 39,494
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 42,333
Дом 1 комната
Шиклош, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 69,976
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Параметры недвижимости в Шиклошский яраш, Венгрия
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