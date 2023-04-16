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Купить дом в Шиклош, Венгрия

24 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 66,007
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 52,752
Дом 4 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиклош, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 121,675
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 121,675
Дом 2 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 9,278
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 145,771
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 39,497
Дом 1 комнатав Шиклош, Венгрия
Дом 1 комната
Шиклош, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 69,983
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 78,201
Дом 2 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 27,834
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 56,994
Дом 4 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиклош, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 100 м²
€ 225,324
Дом 2 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 103,119
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 118,626
Дом 5 комнатв Шиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиклош, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 172,306
Дом 2 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 84,483
Дом 5 комнатв Шиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиклош, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 96,757
Дом 6 комнатв Шиклош, Венгрия
Дом 6 комнат
Шиклош, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 198,550
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 84 м²
€ 120,614
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 49,041
Дом 1 комнатав Шиклош, Венгрия
Дом 1 комната
Шиклош, Венгрия
1 Количество комнат 48 м²
€ 11,929
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 121 м²
€ 121,675
Дом 1 ваннаяв Шиклош, Венгрия
Дом 1 ванная
Шиклош, Венгрия
1 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 164,874
В семейном районе Сиклош я предлагаю на продажу роскошный семейный дом, построенный в 2007 г…
Дом 1 ваннаяв Шиклош, Венгрия
Дом 1 ванная
Шиклош, Венгрия
1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 84,535
Из курорта Harkány, на 5 минут, Siklós, в Касс utcában, непрерывно модернизированный, 150 M2…
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