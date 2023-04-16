Купить дом в Шиклош, Венгрия

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Венгрия
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медье Баранья
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24 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 66,007
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 52,752
Дом 4 комнаты
Шиклош, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 121,675
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 121,675
Дом 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 9,278
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 145,771
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 39,497
Дом 1 комната
Шиклош, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 69,983
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 78,201
Дом 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 27,834
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 56,994
Дом 4 комнаты
Шиклош, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
100 м²
€ 225,324
Дом 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
€ 103,119
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 118,626
Дом 5 комнат
Шиклош, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 172,306
Дом 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 84,483
Дом 5 комнат
Шиклош, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 96,757
Дом 6 комнат
Шиклош, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 198,550
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
84 м²
€ 120,614
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 49,041
Дом 1 комната
Шиклош, Венгрия
1 Количество комнат
48 м²
€ 11,929
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
121 м²
€ 121,675
Дом 1 ванная
Шиклош, Венгрия
1 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 164,874
В семейном районе Сиклош я предлагаю на продажу роскошный семейный дом, построенный в 2007 г…
Дом 1 ванная
Шиклош, Венгрия
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 84,535
Из курорта Harkány, на 5 минут, Siklós, в Касс utcában, непрерывно модернизированный, 150 M2…
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