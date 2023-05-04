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Жильё в Satoraljaujhelyi jaras, Венгрия

Шаторальяуйхей
3
3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Шаторальяуйхей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шаторальяуйхей, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 66,410
Дом 6 комнат в Шаторальяуйхей, Венгрия
Дом 6 комнат
Шаторальяуйхей, Венгрия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 637 м²
€ 359,786
Дом 4 ванных в Шаторальяуйхей, Венгрия
Дом 4 ванных
Шаторальяуйхей, Венгрия
4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 80,109

Параметры недвижимости в Satoraljaujhelyi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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