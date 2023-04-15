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Купить дом в Sarvari jaras, Венгрия

Шарвар
16
Repcelak
2
38 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Repcelak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 158,770
Дом 2 комнатыв Uraiujfalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 75,542
Дом 3 комнатыв Uraiujfalu, Венгрия
Дом 3 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 50,096
Дом 3 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 87,204
Дом 2 комнатыв Uraiujfalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 58,048
Дом 6 комнатв Шарвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Шарвар, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 214 м²
€ 71,301
Дом 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 153,734
Дом 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 169,373
Дом 2 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 23,855
Дом 4 комнатыв Rabapaty, Венгрия
Дом 4 комнаты
Rabapaty, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 142,867
Дом 2 комнатыв Бейцдьертьянош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бейцдьертьянош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 34,193
Дом 7 комнатв Simasag, Венгрия
Дом 7 комнат
Simasag, Венгрия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 360 м²
€ 237,950
Дом 7 комнатв Tompaladony, Венгрия
Дом 7 комнат
Tompaladony, Венгрия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 140 м²
€ 126,730
Дом 3 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 113,445
Дом 2 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 15,373
Дом 2 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 46,385
Дом 3 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 131,734
Дом 2 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат 60 м²
€ 17,229
Дом 2 комнатыв Rabapaty, Венгрия
Дом 2 комнаты
Rabapaty, Венгрия
2 Количество комнат 220 м²
€ 66,265
Дом 2 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 30,482
Дом 10 комнатв Шарвар, Венгрия
Дом 10 комнат
Шарвар, Венгрия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 270 м²
€ 217,348
Дом 2 комнатыв Simasag, Венгрия
Дом 2 комнаты
Simasag, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м²
€ 185,515
Коттедж 3 ванныхв Bo, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Bo, Венгрия
3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 1
€ 147,814
Предлагаю на продажу особняк площадью 240 кв.м в районе Грязи! Особняк и его парк занимают…
Дом 2 ванныхв Шарвар, Венгрия
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 132,225
TWO GENERATION FAMILY HOUSE, WITH SEPARATE SECTIONS OF HOUSE! Sárvár one geographically d…
Коттедж 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 238,548
В ГРЯЗИ 280 НМ ТОП ПОЛГАРНАЯ КУРИЯ С 6 НОМЕРАМИ, ОХРАНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 1554 НМ ТЕЛЕК,…
Дом 2 ванныхв Шарвар, Венгрия
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 116,994
Предлагаю на продажу современный семейный дом площадью 165 кв.м 5 в хорошем состоянии! Недви…
Коттедж 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 170,327
В центре города Сарваро, особняк, продается недвижимость площадью почти 200 квадратных метров
Дом 2 ванныхв Sitke, Венгрия
Дом 2 ванных
Sitke, Венгрия
2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 86,251
Дом 2 ванныхв Шарвар, Венгрия
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат 211 м² Количество этажей 3
€ 87,953
On Sárvár it 211 nm ones to be renewed, 5 room family houses, with 98 nm cellars, on 781 nm …
Дом 1 ваннаяв Repceszentgyoergy, Венгрия
Дом 1 ванная
Repceszentgyoergy, Венгрия
1 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 90,677
Один с площадью 183 м2, кирпич превратился в один продающий на Répceszentgyörgy строительств…

Параметры недвижимости в Sarvari jaras, Венгрия

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