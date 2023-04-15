Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Ваш
Sarvari jaras
Дома
Купить дом в Sarvari jaras, Венгрия
Шарвар
16
Repcelak
2
Дом
Очистить
38 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 158,770
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 75,542
Дом 3 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 50,096
Дом 3 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 87,204
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 58,048
Дом 6 комнат
Шарвар, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
214 м²
€ 71,301
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
120 м²
€ 153,734
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 169,373
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 23,855
Дом 4 комнаты
Rabapaty, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 142,867
Дом 2 комнаты
Бейцдьертьянош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 34,193
Дом 7 комнат
Simasag, Венгрия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
360 м²
€ 237,950
Дом 7 комнат
Tompaladony, Венгрия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
140 м²
€ 126,730
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 113,445
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 15,373
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 46,385
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 131,734
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат
60 м²
€ 17,229
Дом 2 комнаты
Rabapaty, Венгрия
2 Количество комнат
220 м²
€ 66,265
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 30,482
Дом 10 комнат
Шарвар, Венгрия
10 Количество комнат
5 ванных комнат
270 м²
€ 217,348
Дом 2 комнаты
Simasag, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
133 м²
€ 185,515
Коттедж 3 ванных
Bo, Венгрия
3 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 1
€ 147,814
Предлагаю на продажу особняк площадью 240 кв.м в районе Грязи! Особняк и его парк занимают…
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 132,225
TWO GENERATION FAMILY HOUSE, WITH SEPARATE SECTIONS OF HOUSE! Sárvár one geographically d…
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 3
€ 238,548
В ГРЯЗИ 280 НМ ТОП ПОЛГАРНАЯ КУРИЯ С 6 НОМЕРАМИ, ОХРАНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 1554 НМ ТЕЛЕК,…
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 2
€ 116,994
Предлагаю на продажу современный семейный дом площадью 165 кв.м 5 в хорошем состоянии! Недви…
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 1
€ 170,327
В центре города Сарваро, особняк, продается недвижимость площадью почти 200 квадратных метров
Дом 2 ванных
Sitke, Венгрия
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 86,251
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат
211 м²
Количество этажей 3
€ 87,953
On Sárvár it 211 nm ones to be renewed, 5 room family houses, with 98 nm cellars, on 781 nm …
Дом 1 ванная
Repceszentgyoergy, Венгрия
1 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 1
€ 90,677
Один с площадью 183 м2, кирпич превратился в один продающий на Répceszentgyörgy строительств…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Sarvari jaras, Венгрия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты