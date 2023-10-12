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Квартиры с видом на море в Sarvari jaras, Венгрия

Шарвар
9
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Rabapaty, Венгрия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Rabapaty, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/20
Проект предлагает выдающиеся, светлые апартаменты в стильном высотном здании, расположенном …
€43,677

Параметры недвижимости в Sarvari jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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