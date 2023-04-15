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Купить квартиру в Sarvari jaras, Венгрия

Шарвар
10
Repcelak
2
Квартира В архив
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12 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 92,506
Квартира 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 67,590
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 74,216
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 95,421
Квартира 3 комнатыв Repcelak, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 58,048
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 102,843
Квартира 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 165,662
Квартира 1 комнатав Шарвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Шарвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 90,120
Квартира 1 комнатав Шарвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Шарвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 14 м²
€ 20,410
Квартира 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 97 м²
€ 113,020
Даже инвестирование - отличный вариант! С помощью некоторой симпатии его можно превратить в …
Квартира 2 ванныхв Repcelak, Венгрия
Квартира 2 ванных
Repcelak, Венгрия
2 ванных комнат 100 м²
€ 83,958
A house park consisting of 7 buildings in Répcelak's downtown, which is realize in two beats…
Квартира 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 177 м²
€ 133,442
Превращался в один продается в Sárvár в центре города два уровня, строился в 1985 году в кон…

Параметры недвижимости в Sarvari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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