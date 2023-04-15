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  5. Sarvari jaras

Купить недвижимость в Sarvari jaras, Венгрия

Шарвар
26
Repcelak
4
50 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Repcelak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 158,770
Дом 2 комнатыв Uraiujfalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 75,542
Дом 3 комнатыв Uraiujfalu, Венгрия
Дом 3 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 50,096
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 92,506
Дом 3 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 87,204
Дом 2 комнатыв Uraiujfalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 58,048
Дом 6 комнатв Шарвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Шарвар, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 214 м²
€ 71,301
Дом 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 153,734
Квартира 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 67,590
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 74,216
Дом 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 169,373
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 95,421
Дом 2 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 23,855
Дом 4 комнатыв Rabapaty, Венгрия
Дом 4 комнаты
Rabapaty, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 142,867
Дом 2 комнатыв Бейцдьертьянош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бейцдьертьянош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 34,193
Дом 7 комнатв Tompaladony, Венгрия
Дом 7 комнат
Tompaladony, Венгрия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 140 м²
€ 126,730
Дом 7 комнатв Simasag, Венгрия
Дом 7 комнат
Simasag, Венгрия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 360 м²
€ 237,950
Дом 3 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 113,445
Дом 2 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 15,373
Квартира 3 комнатыв Repcelak, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 58,048
Дом 2 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 46,385
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 102,843
Квартира 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 165,662
Квартира 1 комнатав Шарвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Шарвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 90,120
Дом 3 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 131,734
Дом 2 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат 60 м²
€ 17,229
Квартира 1 комнатав Шарвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Шарвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 14 м²
€ 20,410
Дом 2 комнатыв Rabapaty, Венгрия
Дом 2 комнаты
Rabapaty, Венгрия
2 Количество комнат 220 м²
€ 66,265
Дом 2 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 30,482
Дом 10 комнатв Шарвар, Венгрия
Дом 10 комнат
Шарвар, Венгрия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 270 м²
€ 217,348

Параметры недвижимости в Sarvari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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