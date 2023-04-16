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Купить коттедж в Шарвар, Венгрия

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3 объекта найдено
Коттедж 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 238,570
В ГРЯЗИ 280 НМ ТОП ПОЛГАРНАЯ КУРИЯ С 6 НОМЕРАМИ, ОХРАНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 1554 НМ ТЕЛЕК,…
Коттедж 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 170,342
В центре города Сарваро, особняк, продается недвижимость площадью почти 200 квадратных метров
Коттедж 4 ванныхв Шарвар, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Шарвар, Венгрия
4 ванных комнат 274 м² Количество этажей 2
€ 202,409
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! Из-за ванны на ПАРИТЕТ ОСТЬ PERC это 5 КУРИА LAKRÉSZES ELADÓ! Преврати…
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