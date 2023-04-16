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Купить квартиру в Шарвар, Венгрия

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 92,515
Квартира 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 67,597
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 74,224
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 95,431
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 102,854
Квартира 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 165,679
Квартира 1 комнатав Шарвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Шарвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 90,129
Квартира 1 комнатав Шарвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Шарвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 14 м²
€ 20,412
Квартира 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 97 м²
€ 113,031
Даже инвестирование - отличный вариант! С помощью некоторой симпатии его можно превратить в …
Квартира 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 177 м²
€ 133,454
Превращался в один продается в Sárvár в центре города два уровня, строился в 1985 году в кон…
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