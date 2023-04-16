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Купить недвижимость в Шарвар, Венгрия

26 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 92,515
Дом 6 комнатв Шарвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Шарвар, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 214 м²
€ 71,308
Дом 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 153,750
Квартира 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 67,597
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 74,224
Дом 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 169,390
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 95,431
Дом 3 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 113,457
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 102,854
Квартира 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 165,679
Квартира 1 комнатав Шарвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Шарвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 90,129
Дом 3 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 131,748
Квартира 1 комнатав Шарвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Шарвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 14 м²
€ 20,412
Дом 10 комнатв Шарвар, Венгрия
Дом 10 комнат
Шарвар, Венгрия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 270 м²
€ 217,371
Дом 2 ванныхв Шарвар, Венгрия
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 132,237
TWO GENERATION FAMILY HOUSE, WITH SEPARATE SECTIONS OF HOUSE! Sárvár one geographically d…
Коттедж 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 238,570
В ГРЯЗИ 280 НМ ТОП ПОЛГАРНАЯ КУРИЯ С 6 НОМЕРАМИ, ОХРАНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 1554 НМ ТЕЛЕК,…
Дом 2 ванныхв Шарвар, Венгрия
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 117,004
Предлагаю на продажу современный семейный дом площадью 165 кв.м 5 в хорошем состоянии! Недви…
Коттедж 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 170,342
В центре города Сарваро, особняк, продается недвижимость площадью почти 200 квадратных метров
Квартира 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 97 м²
€ 113,031
Даже инвестирование - отличный вариант! С помощью некоторой симпатии его можно превратить в …
Дом 2 ванныхв Шарвар, Венгрия
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат 211 м² Количество этажей 3
€ 87,961
On Sárvár it 211 nm ones to be renewed, 5 room family houses, with 98 nm cellars, on 781 nm …
Дом 4 ванныхв Шарвар, Венгрия
Дом 4 ванных
Шарвар, Венгрия
4 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 152,375
Сарвар - 5-ти плоский кондоминиум в его загородной части! На пригородной части Sárvár можно…
Дом 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Дом 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 210 м² Количество этажей 3
€ 124,577
В тихой зеленой части Сарвара, недалеко от дендрария, продается 7-комнатный, прекрасно отрес…
Коттедж 4 ванныхв Шарвар, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Шарвар, Венгрия
4 ванных комнат 274 м² Количество этажей 2
€ 202,409
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! Из-за ванны на ПАРИТЕТ ОСТЬ PERC это 5 КУРИА LAKRÉSZES ELADÓ! Преврати…
Квартира 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 177 м²
€ 133,454
Превращался в один продается в Sárvár в центре города два уровня, строился в 1985 году в кон…
Домв Шарвар, Венгрия
Дом
Шарвар, Венгрия
197 м² Количество этажей 1
€ 144,376
В одном из небольших городов Западного Данантула, его спа я обращаю его внимание на эти 197 …
Дом 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Дом 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 80,085
700 превратился в продавца в центре города Sárvár на нм зимой с 120 нм специальные, уникальн…
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