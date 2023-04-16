Купить недвижимость в Шарвар, Венгрия

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Шарвар
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26 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 92,515
Дом 6 комнат
Шарвар, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
214 м²
€ 71,308
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
120 м²
€ 153,750
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 67,597
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 74,224
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 169,390
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 95,431
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 113,457
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 102,854
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 165,679
Квартира 1 комната
Шарвар, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 90,129
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 131,748
Квартира 1 комната
Шарвар, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
14 м²
€ 20,412
Дом 10 комнат
Шарвар, Венгрия
10 Количество комнат
5 ванных комнат
270 м²
€ 217,371
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 132,237
TWO GENERATION FAMILY HOUSE, WITH SEPARATE SECTIONS OF HOUSE! Sárvár one geographically d…
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 3
€ 238,570
В ГРЯЗИ 280 НМ ТОП ПОЛГАРНАЯ КУРИЯ С 6 НОМЕРАМИ, ОХРАНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 1554 НМ ТЕЛЕК,…
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 2
€ 117,004
Предлагаю на продажу современный семейный дом площадью 165 кв.м 5 в хорошем состоянии! Недви…
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 1
€ 170,342
В центре города Сарваро, особняк, продается недвижимость площадью почти 200 квадратных метров
Квартира 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат
97 м²
€ 113,031
Даже инвестирование - отличный вариант! С помощью некоторой симпатии его можно превратить в …
Дом 2 ванных
Шарвар, Венгрия
2 ванных комнат
211 м²
Количество этажей 3
€ 87,961
On Sárvár it 211 nm ones to be renewed, 5 room family houses, with 98 nm cellars, on 781 nm …
Дом 4 ванных
Шарвар, Венгрия
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 152,375
Сарвар - 5-ти плоский кондоминиум в его загородной части! На пригородной части Sárvár можно…
Дом 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 3
€ 124,577
В тихой зеленой части Сарвара, недалеко от дендрария, продается 7-комнатный, прекрасно отрес…
Коттедж 4 ванных
Шарвар, Венгрия
4 ванных комнат
274 м²
Количество этажей 2
€ 202,409
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! Из-за ванны на ПАРИТЕТ ОСТЬ PERC это 5 КУРИА LAKRÉSZES ELADÓ! Преврати…
Квартира 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат
177 м²
€ 133,454
Превращался в один продается в Sárvár в центре города два уровня, строился в 1985 году в кон…
Дом
Шарвар, Венгрия
197 м²
Количество этажей 1
€ 144,376
В одном из небольших городов Западного Данантула, его спа я обращаю его внимание на эти 197 …
Дом 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 80,085
700 превратился в продавца в центре города Sárvár на нм зимой с 120 нм специальные, уникальн…
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