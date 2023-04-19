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Купить недвижимость в Sarospataki jaras, Венгрия

Шарошпатак
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1 объект найдено
Дом 2 ванныхв Шарошпатак, Венгрия
Дом 2 ванных
Шарошпатак, Венгрия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 76,514
Сароспатак является семейным домом для продажи на его тихой экзурбанной части

Параметры недвижимости в Sarospataki jaras, Венгрия

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