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Купить дом в Sarkadi jaras, Венгрия

Шаркад
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5 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Шаркад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаркад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м²
€ 34,735
Дом 2 комнатыв Шаркад, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шаркад, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 11,309
Дом 2 комнатыв Окань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Окань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 16,964
Дом 3 комнатыв Мехкерек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мехкерек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м²
€ 36,351
Дом 3 комнатыв Шаркадкерестур, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаркадкерестур, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 16,156

Параметры недвижимости в Sarkadi jaras, Венгрия

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