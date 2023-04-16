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Купить недвижимость в Sarbogardi jaras, Венгрия

Шарбогард
6
15 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Шарбогард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарбогард, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м²
€ 119,024
Дом 3 комнатыв Шарбогард, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарбогард, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 31,810
Дом 4 комнатыв Hantos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hantos, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м²
€ 132,278
Дом 3 комнатыв Мезёсилаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мезёсилаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 103,384
Дом 1 комнатав Шарбогард, Венгрия
Дом 1 комната
Шарбогард, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 27,039
Дом 2 комнатыв Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 27,834
Дом 3 комнатыв Шарсентагота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарсентагота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 37,112
Дом 3 комнатыв Алап, Венгрия
Дом 3 комнаты
Алап, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 45,065
Дом 2 комнатыв Alsoszentivan, Венгрия
Дом 2 комнаты
Alsoszentivan, Венгрия
2 Количество комнат 70 м²
€ 63,621
Дом 4 комнатыв Hantos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hantos, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 121,675
Дом 5 комнатв Мезёсилаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Мезёсилаш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 66,272
Дом 13 комнатв Шарсентагота, Венгрия
Дом 13 комнат
Шарсентагота, Венгрия
13 Количество комнат 4 ванных комнат 380 м²
€ 357,602
Дом 2 комнатыв Алап, Венгрия
Дом 2 комнаты
Алап, Венгрия
2 Количество комнат 90 м²
€ 18,556
Дом 2 комнатыв Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 50,101
Домв Шарбогард, Венгрия
Дом
Шарбогард, Венгрия
60 м² Количество этажей 1
€ 77,635
Sárbogárd является продавцом, 60 нм одноэтажный дом семьи в его центре. Недвижимость прошла …

Параметры недвижимости в Sarbogardi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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