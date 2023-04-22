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Жильё в Шарбогард, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарбогард, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м²
€ 118,298
Дом 3 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарбогард, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 31,616
Дом 1 комната в Шарбогард, Венгрия
Дом 1 комната
Шарбогард, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 26,874
Дом 2 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 27,664
Дом 2 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 49,796
Дом в Шарбогард, Венгрия
Дом
Шарбогард, Венгрия
60 м² Количество этажей 1
€ 77,677
Sárbogárd является продавцом, 60 нм одноэтажный дом семьи в его центре. Недвижимость прошла …
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