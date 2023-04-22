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Дома в Salgotarjani jaras, Венгрия

Шальготэрьян
2
2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Salgotarjani jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Salgotarjani jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 158,055
Дом 1 ванная в Salgotarjani jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Salgotarjani jaras, Венгрия
1 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 86,305
Motel is a conversion property in the middle of the city.An excellent value for money proper…

Параметры недвижимости в Salgotarjani jaras, Венгрия

недорогая
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