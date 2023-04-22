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Дома в Шайосентпетер, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Шайосентпетер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шайосентпетер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 28,982
Дом 4 комнаты в Шайосентпетер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шайосентпетер, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 155,184
Дом 6 комнат в Шайосентпетер, Венгрия
Дом 6 комнат
Шайосентпетер, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 280 м²
€ 127,783
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