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Квартиры в Retsagi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Рохмань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Рохмань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 41,692

Параметры недвижимости в Retsagi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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