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Жильё в Retsagi jaras, Венгрия

19 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Pusztaberki, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pusztaberki, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€ 33,622
Дом 5 комнат в Szente, Венгрия
Дом 5 комнат
Szente, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€ 91,184
Дом 4 комнаты в Решетаг, Венгрия
Дом 4 комнаты
Решетаг, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€ 173,492
Дом 3 комнаты в Надьороси, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьороси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 40,078
Дом 2 комнаты в Bank, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bank, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 53,527
Дом 3 комнаты в Alsopeteny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Alsopeteny, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€ 182,637
Квартира 2 комнаты в Рохмань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Рохмань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 41,692
Дом 4 комнаты в Diosjeno, Венгрия
Дом 4 комнаты
Diosjeno, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€ 67,245
Дом 3 комнаты в Ketbodony, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ketbodony, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 65,362
Дом 5 комнат в Diosjeno, Венгрия
Дом 5 комнат
Diosjeno, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 107,323
Дом 3 комнаты в Pusztaberki, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pusztaberki, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 20,173
Дом 2 комнаты в Лёгенд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лёгенд, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€ 28,243
Дом 2 комнаты в Лёгенд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лёгенд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 102,212
Дом в Кесег, Венгрия
Дом
Кесег, Венгрия
Площадь 300 м²
€ 83,384
Дом 3 комнаты в Сендехей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сендехей, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 89 м²
€ 112,702
Дом 1 комната в Bank, Венгрия
Дом 1 комната
Bank, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 32 м²
€ 50,030
Дом 4 комнаты в Bank, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bank, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 66,976
Дом 2 ванных в Bank, Венгрия
Дом 2 ванных
Bank, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 329 м²
Количество этажей 2
€ 137,918
Дом 1 ванная в Bank, Венгрия
Дом 1 ванная
Bank, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
€ 87,667

Параметры недвижимости в Retsagi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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