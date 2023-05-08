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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Ноград
Retsagi jaras
Жильё в Retsagi jaras, Венгрия
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19 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Pusztaberki, Венгрия
2
70 м²
€ 33,622
Дом 5 комнат
Szente, Венгрия
5
2
280 м²
€ 91,184
Дом 4 комнаты
Решетаг, Венгрия
4
2
119 м²
€ 173,492
Дом 3 комнаты
Надьороси, Венгрия
3
1
120 м²
€ 40,078
Дом 2 комнаты
Bank, Венгрия
2
1
49 м²
€ 53,527
Дом 3 комнаты
Alsopeteny, Венгрия
3
1
106 м²
€ 182,637
Квартира 2 комнаты
Рохмань, Венгрия
2
1
53 м²
€ 41,692
Дом 4 комнаты
Diosjeno, Венгрия
4
1
97 м²
€ 67,245
Дом 3 комнаты
Ketbodony, Венгрия
3
1
60 м²
€ 65,362
Дом 5 комнат
Diosjeno, Венгрия
5
2
130 м²
€ 107,323
Дом 3 комнаты
Pusztaberki, Венгрия
3
1
95 м²
€ 20,173
Дом 2 комнаты
Лёгенд, Венгрия
2
80 м²
€ 28,243
Дом 2 комнаты
Лёгенд, Венгрия
2
1
95 м²
€ 102,212
Дом
Кесег, Венгрия
300 м²
€ 83,384
Дом 3 комнаты
Сендехей, Венгрия
3
89 м²
€ 112,702
Дом 1 комната
Bank, Венгрия
1
32 м²
€ 50,030
Дом 4 комнаты
Bank, Венгрия
4
1
110 м²
€ 66,976
Дом 2 ванных
Bank, Венгрия
2
329 м²
2
€ 137,918
Дом 1 ванная
Bank, Венгрия
1
100 м²
1
€ 87,667
Параметры недвижимости в Retsagi jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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