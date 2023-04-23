Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Ноград
  5. Retsagi jaras
  6. Решетаг

Жильё в Решетаг, Венгрия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 1 ванная в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 95,390
Он хочет свободы? Спасется ли город от его вихря? Будет управлять фермой? окружающая среда х…
Дом 3 комнаты в Кишбер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишбер, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 113,029
Дом 2 ванных в Gyorszemere, Венгрия
Дом 2 ванных
Gyorszemere, Венгрия
2 ванных комнат 118 м²
€ 82,673
Новый можно сразу переместить в эксклюзивной среде.построенный семейный дом! Продается на…
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 100,118
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 160,453
Квартира 1 ванная в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат 54 м²
€ 90,899
Теперь вы можете купить свой дом в Балатонлелле рядом с площадью Святого Стефана, в небольшо…
Дом 3 ванных в Будаэрш, Венгрия
Дом 3 ванных
Будаэрш, Венгрия
3 ванных комнат 420 м² Количество этажей 3
€ 726,131
На Budaörs, недалеко от XI. к окружности, особняк, продающийся в тихой, элегантной exurban с…
Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 134,370
Дом 3 комнаты в Адонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Адонь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 119,879
Квартира 1 ванная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 ванных комнат 78 м²
€ 109,017
WITH A HUGE BALCONY ONTO THE CITY'S MAIN SQUARE! In the downtown of Kecskemét for sale th…
Дом 5 комнат в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nagykatai jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 77,724
Дом 3 комнаты в Мехкерек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мехкерек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м²
€ 35,568
Realting.com
Перейти