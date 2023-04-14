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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Rackevei jaras
Купить недвижимость в Rackevei jaras, Венгрия
Рацкеве
39
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106 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Szigetszentmarton, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 133,477
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 213,723
Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 120,102
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 138,827
Дом 2 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 94,958
Дом 3 комнаты
Szigetcsep, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 133,477
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 146,851
Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 160,466
Дом 2 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 98,703
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 101,646
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 1,845,672
Дом 4 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 139,094
Дом 3 комнаты
Szigetcsep, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 102,983
Дом 1 комната
Рацкеве, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 80,220
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 253,847
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 88,271
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 149,794
Дом 2 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 46,811
Дом 2 комнаты
Szigetcsep, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 105,658
Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 63,930
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 113,121
Дом 6 комнат
Szigetszentmarton, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 157,818
Дом 4 комнаты
Szigetszentmarton, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 192,324
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 227,365
Дом 5 комнат
Szigetszentmarton, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 154,876
Дом 5 комнат
Szigetszentmarton, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 160,226
Дом 2 комнаты
Szigetszentmarton, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 120,370
Дом 3 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 128,395
Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
174 м²
€ 85,329
Дом 5 комнат
Szigetcsep, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 173,600
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Параметры недвижимости в Rackevei jaras, Венгрия
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