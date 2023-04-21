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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Rackevei jaras
Рацкеве
Жильё в Рацкеве, Венгрия
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39 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 92,695
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 212,216
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 137,848
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 145,816
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 100,929
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 1,832,658
Дом 1 комната
Рацкеве, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 79,654
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 252,057
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 87,649
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 148,737
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 103,479
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 225,762
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 145,816
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 113,333
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 102,257
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
123 м²
€ 69,057
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 180,610
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 127,224
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 155,377
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
111 м²
€ 159,096
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
240 м²
€ 225,762
Дом 1 комната
Рацкеве, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
20 м²
€ 60,956
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 61,089
Дом 6 комнат
Рацкеве, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
€ 212,455
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
197 м²
€ 318,457
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
164 м²
€ 172,642
Дом 10 комнат
Рацкеве, Венгрия
10 Количество комнат
2 ванных комнат
680 м²
€ 1,912,338
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
€ 129,880
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
€ 98,273
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 169,720
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