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Дома в Putnoki jaras, Венгрия

Путнок
3
4 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Kano, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kano, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
€9,057
Дом 3 комнаты в Путнок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Путнок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€28,278
Дом 3 комнаты в Путнок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Путнок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
€64,692
Дом 2 комнаты в Путнок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Путнок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€11,645

Параметры недвижимости в Putnoki jaras, Венгрия

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