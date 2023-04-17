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Купить недвижимость в Пустасабольч, Венгрия

12 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Пустасабольч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 80,071
Квартира 2 комнатыв Пустасабольч, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 62,932
Дом 5 комнатв Пустасабольч, Венгрия
Дом 5 комнат
Пустасабольч, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 199,507
Дом 3 комнатыв Пустасабольч, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 181,833
Дом 6 комнатв Пустасабольч, Венгрия
Дом 6 комнат
Пустасабольч, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м²
€ 174,067
Дом 5 комнатв Пустасабольч, Венгрия
Дом 5 комнат
Пустасабольч, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 90,783
Дом 4 комнатыв Пустасабольч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 160,409
Дом 4 комнатыв Пустасабольч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м²
€ 98,816
Квартира 3 комнатыв Пустасабольч, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 98,816
Дом 6 комнатв Пустасабольч, Венгрия
Дом 6 комнат
Пустасабольч, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м²
€ 216,914
Дом 3 комнатыв Пустасабольч, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 58,647
Дом 1 ваннаяв Пустасабольч, Венгрия
Дом 1 ванная
Пустасабольч, Венгрия
1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 78,245
Семейный дом с честным продавцом из штата! Семейный дом был построен в 2002 году с просторн…
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