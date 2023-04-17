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Купить дом в Puespoekladanyi jaras, Венгрия

Пюшпёкладань
9
Каба
2
13 объектов найдено
Дом 5 комнатв Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 5 комнат
Пюшпёкладань, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м²
€ 61,325
Дом 3 комнатыв Шап, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шап, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 26,780
Дом 3 комнатыв Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 29,431
Дом 4 комнатыв Каба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Каба, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 45,257
Дом 4 комнатыв Каба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Каба, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 55,434
Дом 4 комнатыв Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 58,915
Дом 3 комнатыв Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 39,500
Дом 2 комнатыв Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 61,325
Дом 2 комнатыв Надьрабе, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьрабе, Венгрия
2 Количество комнат 50 м²
€ 4,553
Дом 2 комнатыв Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 45,257
Дом 1 комнатав Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 1 комната
Пюшпёкладань, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 26,512
Дом 3 комнатыв Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 42,579
Дом 3 комнатыв Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 109,528

Параметры недвижимости в Puespoekladanyi jaras, Венгрия

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