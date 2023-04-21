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Виллы в Помаз, Венгрия

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 76 м² Количество этажей 3
€ 699,000
Мы рады представить вашему вниманию дом в Бадачоньтомай с двумя земельными участками (692 м²…
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