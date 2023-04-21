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Дома в Помаз, Венгрия

33 объекта найдено
Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 361,219
Дом 6 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 189 м²
€ 239,042
Дом 6 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 292,163
Дом 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 159,096
Дом 2 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 132,536
Дом 1 комната в Помаз, Венгрия
Дом 1 комната
Помаз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 212,216
Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 103,319
Дом 7 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 7 комнат
Помаз, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 100 м²
€ 395,748
Дом 4 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 217,528
Дом 2 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 99,601
Вилла 5 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 76 м² Количество этажей 3
€ 699,000
Мы рады представить вашему вниманию дом в Бадачоньтомай с двумя земельными участками (692 м²…
Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
€ 345,018
Продается семейный дом с 5 комнатами, 2 ванными комнатами в Помазе, с прекрасной панорамой, …
Дом 4 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 212,482
Дом 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 110,225
Небольшое «поместье» на Кёхедь..! Уютный домик на Кёхедь, с отдельным гаражом, большим садом…
Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м²
€ 244,354
Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м²
€ 244,354
Дом 4 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м²
€ 284,195
Дом 7 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 7 комнат
Помаз, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м²
€ 254,978
Дом 4 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 369,188
Дом 2 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 142,797
Дом 2 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 115,296
ДЛЯ НЕГО ДАЖЕ ДВА ПОКОЛЕНИЯ! Давайте предложим эти три квартиры в квартале на популярной ча…
Дом 2 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат 111 м² Количество этажей 2
€ 160,615
On Pomáz, because of traffic in a free, quiet street, but after all kitünő a semidetached ho…
Дом 2 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 160,615
On Pomáz, because of traffic in a free, quiet street, but after all kitünő a semidetached ho…
Дом 4 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 4 ванных
Помаз, Венгрия
4 ванных комнат 208 м² Количество этажей 2
€ 177,267
На Помасе, в очень красивой среде, 490 нм на участке продавец он 3 уровня семейных домов был…
Дом 3 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 3 ванных
Помаз, Венгрия
3 ванных комнат 270 м² Количество этажей 3
€ 146,556
Больше поколения, совместная семья, переезжают вместе, экзорбан! Продаваемый 80 строился в …
Дом 3 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 3 ванных
Помаз, Венгрия
3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 195,312
СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ! В Помазоне, ЭРЁНСКАЯ ПАНОРАМА Я предлагаю 3-этажны…
Дом 2 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 144,761
На Pomáz 200 M2 nappali 4 семейных дома, в которых комната столовая кухня просторные места д…
Дом 1 ванная в Помаз, Венгрия
Дом 1 ванная
Помаз, Венгрия
1 ванных комнат 113 м² Количество этажей 1
€ 126,378
Молодежь, семьи! Все более популярным Pomáz является семейный дом для продажи на его стар…
Дом 3 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 3 ванных
Помаз, Венгрия
3 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 179,567
On Pomáz in a quiet dead end house salesman !
Дом 1 ванная в Помаз, Венгрия
Дом 1 ванная
Помаз, Венгрия
1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2
€ 78,125
Разница в стоимости! На Помаце, внутригородской местности, в спокойном, тихом переулке, на 2…
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