Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szentendrei jaras
Помаз
Жильё в Помаз, Венгрия
Очистить
38 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 361,219
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
189 м²
€ 239,042
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 292,163
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 159,096
Дом 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 132,536
Дом 1 комната
Помаз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 212,216
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 103,319
Дом 7 комнат
Помаз, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
100 м²
€ 395,748
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 140,504
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 217,528
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 169,720
Квартира 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 92,695
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 159,096
Дом 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 99,601
Вилла 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат
76 м²
Количество этажей 3
€ 699,000
Мы рады представить вашему вниманию дом в Бадачоньтомай с двумя земельными участками (692 м²…
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
€ 345,018
Продается семейный дом с 5 комнатами, 2 ванными комнатами в Помазе, с прекрасной панорамой, …
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 212,482
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 110,225
Небольшое «поместье» на Кёхедь..! Уютный домик на Кёхедь, с отдельным гаражом, большим садом…
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
€ 244,354
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
€ 244,354
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 145,816
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
119 м²
€ 284,195
Дом 7 комнат
Помаз, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
170 м²
€ 254,978
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 369,188
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 142,797
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат
143 м²
Количество этажей 2
€ 115,296
ДЛЯ НЕГО ДАЖЕ ДВА ПОКОЛЕНИЯ! Давайте предложим эти три квартиры в квартале на популярной ча…
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат
111 м²
Количество этажей 2
€ 160,615
On Pomáz, because of traffic in a free, quiet street, but after all kitünő a semidetached ho…
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 160,615
On Pomáz, because of traffic in a free, quiet street, but after all kitünő a semidetached ho…
Дом 4 ванных
Помаз, Венгрия
4 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 2
€ 177,267
На Помасе, в очень красивой среде, 490 нм на участке продавец он 3 уровня семейных домов был…
Дом 3 ванных
Помаз, Венгрия
3 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 3
€ 146,556
Больше поколения, совместная семья, переезжают вместе, экзорбан! Продаваемый 80 строился в …
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты