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Жильё в Помаз, Венгрия

38 объектов найдено
Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 361,219
Дом 6 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 189 м²
€ 239,042
Дом 6 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 292,163
Дом 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 159,096
Дом 2 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 132,536
Дом 1 комната в Помаз, Венгрия
Дом 1 комната
Помаз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 212,216
Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 103,319
Дом 7 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 7 комнат
Помаз, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 100 м²
€ 395,748
Квартира 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 140,504
Дом 4 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 217,528
Квартира 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 169,720
Квартира 2 комнаты в Помаз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 92,695
Квартира 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 159,096
Дом 2 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 99,601
Вилла 5 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 76 м² Количество этажей 3
€ 699,000
Мы рады представить вашему вниманию дом в Бадачоньтомай с двумя земельными участками (692 м²…
Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
€ 345,018
Продается семейный дом с 5 комнатами, 2 ванными комнатами в Помазе, с прекрасной панорамой, …
Дом 4 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 212,482
Дом 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 110,225
Небольшое «поместье» на Кёхедь..! Уютный домик на Кёхедь, с отдельным гаражом, большим садом…
Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м²
€ 244,354
Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м²
€ 244,354
Квартира 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 145,816
Дом 4 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м²
€ 284,195
Дом 7 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 7 комнат
Помаз, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м²
€ 254,978
Дом 4 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 369,188
Дом 2 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 142,797
Дом 2 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 115,296
ДЛЯ НЕГО ДАЖЕ ДВА ПОКОЛЕНИЯ! Давайте предложим эти три квартиры в квартале на популярной ча…
Дом 2 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат 111 м² Количество этажей 2
€ 160,615
On Pomáz, because of traffic in a free, quiet street, but after all kitünő a semidetached ho…
Дом 2 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 2 ванных
Помаз, Венгрия
2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 160,615
On Pomáz, because of traffic in a free, quiet street, but after all kitünő a semidetached ho…
Дом 4 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 4 ванных
Помаз, Венгрия
4 ванных комнат 208 м² Количество этажей 2
€ 177,267
На Помасе, в очень красивой среде, 490 нм на участке продавец он 3 уровня семейных домов был…
Дом 3 ванных в Помаз, Венгрия
Дом 3 ванных
Помаз, Венгрия
3 ванных комнат 270 м² Количество этажей 3
€ 146,556
Больше поколения, совместная семья, переезжают вместе, экзорбан! Продаваемый 80 строился в …
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