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Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Szekesfehervari jaras
Польгарди
Дома
Купить дом в Польгарди, Венгрия
Дом
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12 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Польгарди, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
€ 140,231
Дом 3 комнаты
Польгарди, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 87,213
Дом 4 комнаты
Польгарди, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
€ 153,485
Дом 5 комнат
Польгарди, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
146 м²
€ 112,662
Дом 2 комнаты
Польгарди, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 60,175
Дом 5 комнат
Польгарди, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 87,479
Дом 2 комнаты
Польгарди, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 36,847
Дом 3 комнаты
Польгарди, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 106,035
Дом 4 комнаты
Польгарди, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 117,168
Дом 2 комнаты
Польгарди, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 72,899
Дом 6 комнат
Польгарди, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
€ 111,336
Дом 1 ванная
Польгарди, Венгрия
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 87,201
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