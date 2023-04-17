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Купить дом в Польгарди, Венгрия

12 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Польгарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Польгарди, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 140,231
Дом 3 комнатыв Польгарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Польгарди, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 87,213
Дом 4 комнатыв Польгарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Польгарди, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 153,485
Дом 5 комнатв Польгарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Польгарди, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 146 м²
€ 112,662
Дом 2 комнатыв Польгарди, Венгрия
Дом 2 комнаты
Польгарди, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 60,175
Дом 5 комнатв Польгарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Польгарди, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 87,479
Дом 2 комнатыв Польгарди, Венгрия
Дом 2 комнаты
Польгарди, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 36,847
Дом 3 комнатыв Польгарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Польгарди, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 106,035
Дом 4 комнатыв Польгарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Польгарди, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 117,168
Дом 2 комнатыв Польгарди, Венгрия
Дом 2 комнаты
Польгарди, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 72,899
Дом 6 комнатв Польгарди, Венгрия
Дом 6 комнат
Польгарди, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м²
€ 111,336
Дом 1 ваннаяв Польгарди, Венгрия
Дом 1 ванная
Польгарди, Венгрия
1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 87,201
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