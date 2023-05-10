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Виллы в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 278 м²
Количество этажей 3
€ 467,500
Вилла 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
€ 1,103,500

Параметры недвижимости в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

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