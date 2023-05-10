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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Pilisvoeroesvari jaras
Дома
Дома в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия
Пилишвёрёшвар
27
Пилишчаба
25
Дом
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120 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
3
1
62 м²
€ 102,035
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
5
2
120 м²
€ 129,226
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4
3
160 м²
€ 322,796
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
5
2
224 м²
€ 481,905
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3
1
73 м²
€ 161,263
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
4
2
184 м²
€ 444,214
Дом 3 комнаты
Ueroem, Венгрия
3
2
56 м²
€ 104,996
Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2
1
56 м²
€ 99,585
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4
170 м²
€ 336,257
Дом 10 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
10
7
580 м²
€ 751,126
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
5
2
250 м²
€ 323,065
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
5
2
180 м²
€ 734,703
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
6
3
340 м²
€ 990,732
Дом 6 комнат
Пилишчаба, Венгрия
6
3
386 м²
€ 401,139
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
4
84 м²
€ 72,420
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3
1
74 м²
€ 188,185
Дом 3 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
3
1
51 м²
€ 129,064
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5
4
400 м²
€ 1,049,960
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5
2
145 м²
€ 376,640
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5
2
145 м²
€ 376,640
Дом 4 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
4
2
140 м²
€ 84,804
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
7
278 м²
3
€ 467,500
Вилла 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4
390 м²
2
€ 1,103,500
Дом 5 комнат
Pilisszanto, Венгрия
5
2
130 м²
€ 392,793
Дом 5 комнат
Pilisszanto, Венгрия
5
2
130 м²
€ 392,793
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4
2
110 м²
€ 261,144
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4
2
101 м²
€ 282,682
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
5
2
227 м²
€ 390,101
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5
1
119 м²
€ 228,811
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
6
3
240 м²
€ 441,522
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Параметры недвижимости в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия
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