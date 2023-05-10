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Коттеджи в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Коттедж 4 ванных в Тиннье, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Тиннье, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
€ 747,607
Коттедж 2 ванных в Пилишчаба, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Пилишчаба, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
€ 690,854

Параметры недвижимости в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

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