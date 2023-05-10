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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Pilisvoeroesvari jaras
Квартиры
Квартиры в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия
Пилишвёрёшвар
3
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18 объектов найдено
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Квартира 7 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
7
2
235 м²
€ 269,221
Квартира 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3
1
80 м²
€ 161,263
Квартира 1 комната
Pilisborosjeno, Венгрия
1
1
30 м²
€ 161,532
Квартира 3 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
3
1
84 м²
€ 228,838
Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
2
1
51 м²
€ 134,610
Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
2
1
49 м²
€ 134,610
Квартира 5 комнат
Ueroem, Венгрия
5
2
146 м²
€ 861,506
Квартира 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3
1
73 м²
€ 188,185
Квартира 3 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
3
2
86 м²
€ 188,185
Квартира 2 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
2
1
120 м²
€ 215,107
Квартира 3 комнаты
Ueroem, Венгрия
3
1
68 м²
€ 320,373
Квартира 1 комната
Pilisborosjeno, Венгрия
1
1
36 м²
€ 58,690
Квартира 6 комнат
Пилишчаба, Венгрия
6
3
278 м²
€ 511,519
Квартира 5 комнат
Шоймар, Венгрия
5
3
216 м²
€ 215,107
Квартира
Пилишвёрёшвар, Венгрия
68 м²
€ 45,686
Квартира 2 ванных
Ueroem, Венгрия
2
65 м²
2
€ 162,959
Квартира 1 ванная
Ueroem, Венгрия
1
64 м²
1
€ 119,593
Квартира 1 ванная
Pilisjaszfalu, Венгрия
1
60 м²
€ 77,229
Параметры недвижимости в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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