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Квартиры в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

Пилишвёрёшвар
3
Пилишчаба
3
Квартира В архив
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18 объектов найдено
Квартира 7 комнат в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 7 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
€ 269,221
Квартира 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 161,263
Квартира 1 комната в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 1 комната
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 161,532
Квартира 3 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 228,838
Квартира 2 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 134,610
Квартира 2 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 134,610
Квартира 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Квартира 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
€ 861,506
Квартира 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 188,185
Квартира 3 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€ 188,185
Квартира 2 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 215,107
Квартира 3 комнаты в Ueroem, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ueroem, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 320,373
Квартира 1 комната в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 1 комната
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 58,690
Квартира 6 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 6 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
€ 511,519
Квартира 5 комнат в Шоймар, Венгрия
Квартира 5 комнат
Шоймар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
€ 215,107
Квартира в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Квартира
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 68 м²
€ 45,686
Квартира 2 ванных в Ueroem, Венгрия
Квартира 2 ванных
Ueroem, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2
€ 162,959
Квартира 1 ванная в Ueroem, Венгрия
Квартира 1 ванная
Ueroem, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
€ 119,593
Квартира 1 ванная в Pilisjaszfalu, Венгрия
Квартира 1 ванная
Pilisjaszfalu, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 77,229

Параметры недвижимости в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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