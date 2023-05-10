Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Pilisvoeroesvari jaras

Жильё в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

Пилишвёрёшвар
30
Пилишчаба
28
138 объектов найдено
Квартира 7 комнат в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 7 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
€ 269,221
Дом 3 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 102,035
Квартира 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 161,263
Квартира 1 комната в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 1 комната
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 161,532
Квартира 3 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 228,838
Квартира 2 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 134,610
Квартира 2 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 134,610
Дом 5 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 129,226
Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€ 322,796
Дом 5 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
€ 481,905
Дом 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 161,263
Дом 4 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
€ 444,214
Дом 3 комнаты в Ueroem, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ueroem, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
€ 104,996
Дом 2 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 99,585
Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
€ 336,257
Дом 10 комнат в Pilisborosjeno, Венгрия
Дом 10 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 580 м²
€ 751,126
Дом 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€ 323,065
Квартира 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Квартира 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
€ 861,506
Дом 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 734,703
Дом 6 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
€ 990,732
Квартира 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 188,185
Дом 6 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
€ 401,139
Дом 4 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 84 м²
€ 72,420
Дом 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 188,185
Дом 3 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 129,064
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
€ 1,049,960
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€ 376,640
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€ 376,640
Дом 4 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 84,804
Вилла 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 278 м²
Количество этажей 3
€ 467,500

Параметры недвижимости в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти