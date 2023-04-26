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Виллы в Пилишвёрёшвар, Венгрия

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
7 Количество комнат 278 м² Количество этажей 3
€ 467,500
Мы особенно рады представить вам этот многосемейный дом на продажу, расположенный в зеленом …
Вилла 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат 390 м² Количество этажей 2
€ 1,103,500
Мы рады представить вашему вниманию виллу в Солимаре, расположенную вблизи природного запове…
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