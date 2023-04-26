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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Pilisvoeroesvari jaras
Пилишвёрёшвар
Дома
Дома в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом
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30 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 65,844
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
€ 362,272
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 158,395
Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 97,814
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат
170 м²
€ 330,276
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
340 м²
€ 973,111
Новый семейный дом 340 м2 в Солимаре, 6 комнат, огромная терраса, подключение к саду, бассей…
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 184,838
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
400 м²
€ 1,031,286
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 369,941
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 369,941
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
7 Количество комнат
278 м²
Количество этажей 3
€ 467,500
Мы особенно рады представить вам этот многосемейный дом на продажу, расположенный в зеленом …
Вилла 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат
390 м²
Количество этажей 2
€ 1,103,500
Мы рады представить вашему вниманию виллу в Солимаре, расположенную вблизи природного запове…
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 256,499
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 277,654
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
€ 224,741
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
€ 433,669
Дом 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
278 м²
€ 499,777
Дом 1 комната
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 92,525
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 245,658
Дом 1 комната
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 76,685
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
260 м²
€ 420,447
Дом 8 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
332 м²
€ 341,118
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
€ 330,540
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
€ 343,498
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
€ 335,565
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
236 м²
€ 475,978
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 224,768
Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 208,902
Дом 3 ванных
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3 ванных комнат
264 м²
Количество этажей 3
€ 195,134
Дом 2 ванных
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 179,064
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