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Жильё в Пилишвёрёшвар, Венгрия

32 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 65,844
Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м²
€ 362,272
Дом 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 158,395
Дом 2 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 97,814
Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат 170 м²
€ 330,276
Дом 6 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 340 м²
€ 973,111
Новый семейный дом 340 м2 в Солимаре, 6 комнат, огромная терраса, подключение к саду, бассей…
Квартира 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 184,838
Дом 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 184,838
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
€ 1,031,286
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 369,941
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 369,941
Вилла 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
7 Количество комнат 278 м² Количество этажей 3
€ 467,500
Мы особенно рады представить вам этот многосемейный дом на продажу, расположенный в зеленом …
Вилла 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат 390 м² Количество этажей 2
€ 1,103,500
Мы рады представить вашему вниманию виллу в Солимаре, расположенную вблизи природного запове…
Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 256,499
Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 277,654
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м²
€ 224,741
Дом 6 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 433,669
Дом 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 278 м²
€ 499,777
Дом 1 комната в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 1 комната
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 92,525
Дом 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 245,658
Дом 1 комната в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 1 комната
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 76,685
Дом 6 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 260 м²
€ 420,447
Дом 8 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 8 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 332 м²
€ 341,118
Дом 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м²
€ 330,540
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м²
€ 343,498
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м²
€ 335,565
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 236 м²
€ 475,978
Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 224,768
Дом 2 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 208,902
Квартира в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Квартира
Пилишвёрёшвар, Венгрия
68 м²
€ 45,686
Основная информация о городе Репчелак: Репчелак, бывший поселок западно-венгерского уезда В…
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