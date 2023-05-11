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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Pilisvoeroesvari jaras
Пилишчаба
Дома
Дома в Пилишчаба, Венгрия
Дом
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25 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
5
2
120 м²
€ 129,837
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
5
2
224 м²
€ 484,183
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
4
2
184 м²
€ 446,314
Дом 6 комнат
Пилишчаба, Венгрия
6
3
386 м²
€ 403,035
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
4
84 м²
€ 72,763
Дом 3 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
3
1
51 м²
€ 129,674
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
5
2
227 м²
€ 391,945
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
4
2
215 м²
€ 481,478
Дом 9 комнат
Пилишчаба, Венгрия
9
3
260 м²
€ 351,641
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
4
2
194 м²
€ 365,166
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
4
1
64 м²
€ 184,585
Дом 9 комнат
Пилишчаба, Венгрия
9
3
330 м²
€ 459,839
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
4
1
60 м²
€ 171,168
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
4
1
60 м²
€ 171,168
Дом 3 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
3
2
98 м²
€ 216,124
Дом 2 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
2
1
60 м²
€ 102,787
Дом 7 комнат
Пилишчаба, Венгрия
7
3
360 м²
€ 562,626
Дом 6 комнат
Пилишчаба, Венгрия
6
3
310 м²
€ 944,022
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
5
2
128 м²
€ 351,371
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
5
2
134 м²
€ 378,691
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
5
2
250 м²
€ 348,936
Дом 3 ванных
Пилишчаба, Венгрия
3
500 м²
2
€ 667,286
Дом 2 ванных
Пилишчаба, Венгрия
2
147 м²
1
€ 130,556
Дом 1 ванная
Пилишчаба, Венгрия
1
136 м²
2
€ 142,251
Коттедж 2 ванных
Пилишчаба, Венгрия
2
340 м²
2
€ 689,725
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