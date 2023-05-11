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Дома в Пилишчаба, Венгрия

25 объектов найдено
Дом 5 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 129,837
Дом 5 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
€ 484,183
Дом 4 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
€ 446,314
Дом 6 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
€ 403,035
Дом 4 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 84 м²
€ 72,763
Дом 3 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 129,674
Дом 5 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
€ 391,945
Дом 4 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
€ 481,478
Дом 9 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 9 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€ 351,641
Дом 4 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
€ 365,166
Дом 4 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 184,585
Дом 9 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 9 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
€ 459,839
Дом 4 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 171,168
Дом 4 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 171,168
Дом 3 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€ 216,124
Дом 2 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 102,787
Дом 7 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 7 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
€ 562,626
Дом 6 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
€ 944,022
Дом 5 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€ 351,371
Дом 5 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€ 378,691
Дом 5 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€ 348,936
Дом 3 ванных в Пилишчаба, Венгрия
Дом 3 ванных
Пилишчаба, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
€ 667,286
Дом 2 ванных в Пилишчаба, Венгрия
Дом 2 ванных
Пилишчаба, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
€ 130,556
Дом 1 ванная в Пилишчаба, Венгрия
Дом 1 ванная
Пилишчаба, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
€ 142,251
Коттедж 2 ванных в Пилишчаба, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Пилишчаба, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
€ 689,725
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