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Квартиры в Пилишчаба, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€ 189,075
Квартира 2 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 216,124
Квартира 6 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 6 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
€ 513,937
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