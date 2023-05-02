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Дома в Пилиш, Венгрия

19 объектов найдено
Дом 1 комната в Пилиш, Венгрия
Дом 1 комната
Пилиш, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 39,988
Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 117,816
Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 209,331
Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 120,768
Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 53,406
Дом 2 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилиш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 120,741
Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м²
€ 64,410
Дом 2 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилиш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 90,979
Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 133,918
Дом 2 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилиш, Венгрия
2 Количество комнат 50 м²
€ 26,837
Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 61,726
Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 96,614
Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 141,970
Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 141,970
Дом 6 комнат в Пилиш, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилиш, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 292 м²
€ 670,934
Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 120,500
Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 95,273
Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 120,500
Дом 4 ванных в Пилиш, Венгрия
Дом 4 ванных
Пилиш, Венгрия
4 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 95,698
Семейный дом продается на Пилисе! Рядом с центром 170 -нм семейный дом 749-нм на участке. …
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