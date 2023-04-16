Купить недвижимость в Petervasarai jaras, Венгрия

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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Petervasarai jaras
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13 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Матрадеречке, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 38,438
Дом 2 комнаты
Paradsasvar, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 119,024
Дом 5 комнат
Матрадеречке, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 73,959
Матрадереке, между II. Продается улица Ракоци и Йокай, семейный дом площадью 128 кв. М в дву…
Дом 3 комнаты
Матрадеречке, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 42,414
Mátradecske, улица Jókai, 90 кв.м, 2 спальни + гостиная семейный дом на продажу на участке 8…
Дом 3 комнаты
Парад, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 36,847
A 70 sqm, 3-room family house is for sale in a quiet street near the forest in Bodony, 2 min…
Дом 3 комнаты
Paradsasvar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
196 м²
€ 116,638
Дом 5 комнат
Широк, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
198 м²
€ 55,403
Дом 3 комнаты
Paradsasvar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 11,399
Дом 2 ванных
Бюксек, Венгрия
2 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 78,973
Дом 2 ванных
Речк, Венгрия
2 ванных комнат
293 м²
Количество этажей 2
€ 328,936
Имре Маковец из первых разработал красивый дом-мечтатель, принадлежащий художнику-резчику по…
Дом 2 ванных
Парад, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 77,861
ДОМ БЕРЕГОВОЙ КВАРТИРЫ БРУКА Наша страна добирается до продажи на Parádfürd, который можн…
Дом 2 ванных
Парад, Венгрия
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 97,608
Дом вашей мечты ждет вас на Параде! Мы предлагаем эту замечательную недвижимость на покупку…
Дом 3 ванных
Парад, Венгрия
3 ванных комнат
383 м²
Количество этажей 3
€ 102,148
Подарите красивый пейзаж, хороший воздух, возможности для пеших прогулок и т. Д. Воспользуйт…
Параметры недвижимости в Petervasarai jaras, Венгрия
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