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Купить недвижимость в Petervasarai jaras, Венгрия

13 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Матрадеречке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матрадеречке, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 38,438
Дом 2 комнатыв Paradsasvar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Paradsasvar, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 119,024
Дом 5 комнатв Матрадеречке, Венгрия
Дом 5 комнат
Матрадеречке, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 73,959
Матрадереке, между II. Продается улица Ракоци и Йокай, семейный дом площадью 128 кв. М в дву…
Дом 3 комнатыв Матрадеречке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Матрадеречке, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 42,414
Mátradecske, улица Jókai, 90 кв.м, 2 спальни + гостиная семейный дом на продажу на участке 8…
Дом 3 комнатыв Парад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Парад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 36,847
A 70 sqm, 3-room family house is for sale in a quiet street near the forest in Bodony, 2 min…
Дом 3 комнатыв Paradsasvar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Paradsasvar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 196 м²
€ 116,638
Дом 5 комнатв Широк, Венгрия
Дом 5 комнат
Широк, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 198 м²
€ 55,403
Дом 3 комнатыв Paradsasvar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Paradsasvar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 11,399
Дом 2 ванныхв Бюксек, Венгрия
Дом 2 ванных
Бюксек, Венгрия
2 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 78,973
Дом 2 ванныхв Речк, Венгрия
Дом 2 ванных
Речк, Венгрия
2 ванных комнат 293 м² Количество этажей 2
€ 328,936
Имре Маковец из первых разработал красивый дом-мечтатель, принадлежащий художнику-резчику по…
Дом 2 ванныхв Парад, Венгрия
Дом 2 ванных
Парад, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 77,861
ДОМ БЕРЕГОВОЙ КВАРТИРЫ БРУКА Наша страна добирается до продажи на Parádfürd, который можн…
Дом 2 ванныхв Парад, Венгрия
Дом 2 ванных
Парад, Венгрия
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 97,608
Дом вашей мечты ждет вас на Параде! Мы предлагаем эту замечательную недвижимость на покупку…
Дом 3 ванныхв Парад, Венгрия
Дом 3 ванных
Парад, Венгрия
3 ванных комнат 383 м² Количество этажей 3
€ 102,148
Подарите красивый пейзаж, хороший воздух, возможности для пеших прогулок и т. Д. Воспользуйт…

Параметры недвижимости в Petervasarai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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