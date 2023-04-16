Купить дом в Pecsvaradi jaras, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Баранья
Pecsvaradi jaras
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34 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Szello, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 7,688
Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 26,244
Дом 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 42,414
Дом 3 комнаты
Катой, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 21,207
Дом 5 комнат
Ofalu, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
€ 84,801
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 31,810
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 46,390
Дом 5 комнат
Хидаш, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 105,770
Дом 4 комнаты
Erzsebet, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
265 м²
€ 39,498
Дом 4 комнаты
Erzsebet, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 53,017
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 132,278
Дом 4 комнаты
Печварад, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 126,976
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 57,259
Дом 1 комната
Хидаш, Венгрия
1 Количество комнат
30 м²
€ 13,785
Дом 4 комнаты
Geresdlak, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 29,160
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 26,482
Дом 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
€ 74,224
Дом 4 комнаты
Хидаш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 27,808
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 53,017
Дом 1 комната
Geresdlak, Венгрия
1 Количество комнат
77 м²
€ 15,640
Дом 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 84,536
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3 Количество комнат
65 м²
€ 13,228
Дом 2 комнаты
Geresdlak, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 52,991
Дом 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 34,461
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 50,101
Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 43,739
Дом 6 комнат
Печварад, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
151 м²
€ 65,980
Дом 6 комнат
Печварад, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
151 м²
€ 39,471
Дом 5 комнат
Печварад, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 119,262
Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 47,450
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Параметры недвижимости в Pecsvaradi jaras, Венгрия
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