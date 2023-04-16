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Купить квартиру в Pecsvaradi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Хидаш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 107,360

Параметры недвижимости в Pecsvaradi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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