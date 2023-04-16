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  5. Pecsvaradi jaras

Купить недвижимость в Pecsvaradi jaras, Венгрия

Печварад
12
35 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Szello, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szello, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 7,688
Дом 3 комнатыв Печварад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 26,244
Дом 3 комнатыв Хидаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 42,414
Дом 3 комнатыв Катой, Венгрия
Дом 3 комнаты
Катой, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 21,207
Дом 5 комнатв Ofalu, Венгрия
Дом 5 комнат
Ofalu, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м²
€ 84,801
Дом 2 комнатыв Печварад, Венгрия
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 31,810
Дом 3 комнатыв Geresdlak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 46,390
Дом 5 комнатв Хидаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Хидаш, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 105,770
Дом 4 комнатыв Erzsebet, Венгрия
Дом 4 комнаты
Erzsebet, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 265 м²
€ 39,498
Квартира 3 комнатыв Хидаш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 107,360
Дом 4 комнатыв Erzsebet, Венгрия
Дом 4 комнаты
Erzsebet, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 53,017
Дом 2 комнатыв Печварад, Венгрия
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 132,278
Дом 4 комнатыв Печварад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Печварад, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 126,976
Дом 2 комнатыв Печварад, Венгрия
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 57,259
Дом 1 комнатав Хидаш, Венгрия
Дом 1 комната
Хидаш, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 13,785
Дом 4 комнатыв Geresdlak, Венгрия
Дом 4 комнаты
Geresdlak, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 29,160
Дом 3 комнатыв Geresdlak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 26,482
Дом 3 комнатыв Хидаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м²
€ 74,224
Дом 4 комнатыв Хидаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хидаш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 27,808
Дом 3 комнатыв Geresdlak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 53,017
Дом 1 комнатав Geresdlak, Венгрия
Дом 1 комната
Geresdlak, Венгрия
1 Количество комнат 77 м²
€ 15,640
Дом 3 комнатыв Хидаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 84,536
Дом 3 комнатыв Geresdlak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3 Количество комнат 65 м²
€ 13,228
Дом 2 комнатыв Geresdlak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Geresdlak, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 52,991
Дом 3 комнатыв Хидаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 34,461
Дом 2 комнатыв Печварад, Венгрия
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 50,101
Дом 3 комнатыв Печварад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 43,739
Дом 6 комнатв Печварад, Венгрия
Дом 6 комнат
Печварад, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 151 м²
€ 65,980
Дом 6 комнатв Печварад, Венгрия
Дом 6 комнат
Печварад, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 151 м²
€ 39,471
Дом 5 комнатв Печварад, Венгрия
Дом 5 комнат
Печварад, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 119,262

Параметры недвижимости в Pecsvaradi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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