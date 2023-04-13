Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Баранья
  5. Pecsi jaras
  6. Виллы

Купить вилла в Pecsi jaras, Венгрия

Печ
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 1 ваннаяв Pecsi jaras, Венгрия
Вилла 1 ванная
Pecsi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 459,199
Над Pécs Belváros, красивый панорамный, паленый продавец вилок. Строилась в 1880 году и одна…

Параметры недвижимости в Pecsi jaras, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти