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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Gödöllő Regional Unit
Пецель
Дома
Купить дом в Пецель, Венгрия
Дом
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46 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
179 м²
€ 322,683
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 103,373
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 156,120
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 225,035
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 245,975
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 245,975
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 238,553
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 233,252
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 344,311
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 123,782
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 214,433
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 333,709
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 182,891
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 71,539
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 137,831
Дом 1 комната
Пецель, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 127,228
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 145,782
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 153,734
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 113,710
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
217 м²
€ 265,059
Дом 7 комнат
Пецель, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
€ 227,686
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 145,517
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
161 м²
€ 261,162
Дом 8 комнат
Пецель, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
174 м²
€ 263,734
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 92,744
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 124,578
Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
268 м²
€ 357,829
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 315,420
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 315,420
Дом 8 комнат
Пецель, Венгрия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
542 м²
€ 368,432
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