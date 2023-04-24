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Дома в Pasztoi jaras, Венгрия

Пасто
4
17 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Бер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 132,573
Дом 2 комнаты в Пасто, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пасто, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 185,708
Дом 3 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 3 комнаты
Палоташ, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 47,556
Дом 4 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 4 комнаты
Палоташ, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 95,644
Дом 2 комнаты в Erdotarcsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Erdotarcsa, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 46,494
Дом 4 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 4 комнаты
Палоташ, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 191 м²
€ 342,724
Дом 5 комнат в Пасто, Венгрия
Дом 5 комнат
Пасто, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 175,347
Дом 1 комната в Палоташ, Венгрия
Дом 1 комната
Палоташ, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 39,320
Дом 1 комната в Бер, Венгрия
Дом 1 комната
Бер, Венгрия
1 Количество комнат 45 м²
€ 45,696
Дом 2 комнаты в Бер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бер, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 31,616
Дом 1 комната в Бер, Венгрия
Дом 1 комната
Бер, Венгрия
1 Количество комнат 55 м²
€ 26,302
Дом 1 комната в Бер, Венгрия
Дом 1 комната
Бер, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 26,302
Дом 5 комнат в Пасто, Венгрия
Дом 5 комнат
Пасто, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 194 м²
€ 95,644
Дом 2 комнаты в Калло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Калло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 26,302
Дом 5 комнат в Пасто, Венгрия
Дом 5 комнат
Пасто, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 103,348
Дом 1 ванная в Kutaso, Венгрия
Дом 1 ванная
Kutaso, Венгрия
1 ванных комнат 82 м² Количество этажей 1
€ 78,842
Из недвижимого Холлоки на пару километров находит работу и огромный участок (4093 нм) вечная…
Коттедж 2 ванных в Vanyarc, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Vanyarc, Венгрия
2 ванных комнат 242 м² Количество этажей 1
€ 229,485
REAL CURIO! We offer this for sale in Budapest's and Nógrád county border, on the island of…

Параметры недвижимости в Pasztoi jaras, Венгрия

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