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Коттеджи в Pasztoi jaras, Венгрия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 ванных в Vanyarc, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Vanyarc, Венгрия
2 ванных комнат 242 м² Количество этажей 1
€ 229,485
REAL CURIO! We offer this for sale in Budapest's and Nógrád county border, on the island of…

Параметры недвижимости в Pasztoi jaras, Венгрия

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