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Квартиры в Pasztoi jaras, Венгрия

Пасто
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Пасто, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пасто, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 109,340
Квартира 3 комнаты в Пасто, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пасто, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 79,041

Параметры недвижимости в Pasztoi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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