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Жильё в Pasztoi jaras, Венгрия

Пасто
6
20 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Бер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 131,471
Дом 2 комнаты в Пасто, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пасто, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 184,165
Квартира 3 комнаты в Пасто, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пасто, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 109,340
Дом 3 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 3 комнаты
Палоташ, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 47,161
Дом 4 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 4 комнаты
Палоташ, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 94,849
Дом 2 комнаты в Erdotarcsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Erdotarcsa, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 46,107
Дом 4 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 4 комнаты
Палоташ, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 191 м²
€ 339,876
Дом 5 комнат в Пасто, Венгрия
Дом 5 комнат
Пасто, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 173,890
Дом 1 комната в Палоташ, Венгрия
Дом 1 комната
Палоташ, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 38,994
Дом 3 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 3 комнаты
Палоташ, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 76,143
Квартира 3 комнаты в Пасто, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пасто, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 79,041
Дом 1 комната в Бер, Венгрия
Дом 1 комната
Бер, Венгрия
1 Количество комнат 45 м²
€ 45,317
Дом 2 комнаты в Бер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бер, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 31,353
Дом 1 комната в Бер, Венгрия
Дом 1 комната
Бер, Венгрия
1 Количество комнат 55 м²
€ 26,084
Дом 1 комната в Бер, Венгрия
Дом 1 комната
Бер, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 26,084
Дом 5 комнат в Пасто, Венгрия
Дом 5 комнат
Пасто, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 194 м²
€ 94,849
Дом 2 комнаты в Калло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Калло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 26,084
Дом 5 комнат в Пасто, Венгрия
Дом 5 комнат
Пасто, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 102,490
Дом 1 ванная в Kutaso, Венгрия
Дом 1 ванная
Kutaso, Венгрия
1 ванных комнат 82 м² Количество этажей 1
€ 78,099
Из недвижимого Холлоки на пару километров находит работу и огромный участок (4093 нм) вечная…
Коттедж 2 ванных в Vanyarc, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Vanyarc, Венгрия
2 ванных комнат 242 м² Количество этажей 1
€ 227,321
REAL CURIO! We offer this for sale in Budapest's and Nógrád county border, on the island of…

Параметры недвижимости в Pasztoi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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